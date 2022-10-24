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15:21, 24 октября 2022Мир

ЕС пригрозил Ирану новыми санкциями

МИД Испании пригрозил Ирану новыми санкциями ЕС в случае продолжения репрессий в стране
Хосе Мануэль Альбаре

Хосе Мануэль Альбаре. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции в отношении Ирана в том случае, если страна продолжит репрессии. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит ТАСС.

«Насилие, применявшееся в отношении женщин и мужчин, участвовавших в мирных демонстрациях, было абсолютно непропорциональным», — заявил дипломат, напомнив, что он был одним из первых глав МИД в мире, который вызвал посла Ирана, чтобы сказать ему, насколько неприемлема эта ситуация.

Глава испанского ведомства пригрозил Тегерану дополнительными ограничениями со стороны ЕС. По его словам, объединение уже приняло первый пакет санкций в отношении Ирана из-за протестов, однако Евросоюз готов ввести и другие санкции.

Ранее в Иране объяснили, зачем западные страны вводят санкции против республики. Их целью стоит эскалация социальной напряженности в стране, заявил заместитель главы судебной ветви власти Ирана по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади.

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Виктория КондратьеваАлевтина Запольская
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