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23:02, 20 октября 2022Мир

Иран назвал цель санкций США и Евросоюза

Иран назвал целью санкций США и Евросоюза усиление социальной напряженности в стране

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Заместитель главы судебной ветви власти Ирана по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади назвал главную цель санкций Запада против исламской республики. Он обвинил США и Европейский союз в том, что таким образом они пытаются добиться усиления социальной напряженности в стране, сообщает ТАСС.

«Америка и Европа нарушают права человека и злоупотребляют санкциями, используя их для разжигания беспорядков и нестабильности внутри Ирана. Под предлогом соблюдения прав человека они поддерживают тех, кто устраивает беспорядки, и наказывают тех, кто охраняет порядок», — заявил Гариб Абади.

Ранее Великобритания вслед за Евросоюзом (ЕС) приняла решение ввести санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая занимается производством дронов, а также ряда представителей иранских оборонных ведомств. Им запрещен въезд в страну, а при обнаружении их активов они будут заморожены.

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Марина Совина
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