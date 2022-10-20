Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:46, 20 октября 2022Мир

Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против изготовителей иранских дронов Shahed

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Великобритания вслед за Евросоюзом (ЕС) приняла решение ввести санкции в отношении изготовителей иранских дронов — компании Shahed Aviation Industries — и ряда представителей иранских оборонных ведомств, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что ограничения были введены против начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Минобороны исламской республики бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые отвечают за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани. Им запрещен въезд в Великобританию, а при обнаружении их активов те будут заморожены.

Ранее правительство США изучило обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства, сбитых на Украине. Американским властям якобы удалось получить информацию о структуре и технологии работы дронов, данные помогут Вашингтону и Киеву идентифицировать и уничтожать их, прежде чем они достигнут своих целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЦБ заявил о сокращении производства в России
Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой
Сексолог объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели
В США раскрыли секрет о поставках оружия Украине
В Венгрии обсудят присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала
Задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС России
США решили ускоренно одобрить выделение помощи Украине
Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов
Певица Алсу раскрыла секрет хорошей формы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.