Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против изготовителей иранских дронов Shahed

Великобритания вслед за Евросоюзом (ЕС) приняла решение ввести санкции в отношении изготовителей иранских дронов — компании Shahed Aviation Industries — и ряда представителей иранских оборонных ведомств, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что ограничения были введены против начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Минобороны исламской республики бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые отвечают за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани. Им запрещен въезд в Великобританию, а при обнаружении их активов те будут заморожены.

Ранее правительство США изучило обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства, сбитых на Украине. Американским властям якобы удалось получить информацию о структуре и технологии работы дронов, данные помогут Вашингтону и Киеву идентифицировать и уничтожать их, прежде чем они достигнут своих целей.