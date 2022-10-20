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16:18, 20 октября 2022Мир

США изучили обломки сбитых на Украине иранских беспилотников

WP: США получили данные о структуре иранских беспилотников, сбитых на Украине

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Правительство США изучило обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства, сбитых на Украине. Об этом со ссылкой на официальных лиц пишет The Washington Post (WP).

Два источника заявили газете, что властям удалось получить информацию о структуре и технологии работы дронов — данные помогут Вашингтону и Киеву идентифицировать и уничтожать их, прежде чем они будут достигать своих целей.

В частности, выяснилось, что модель Shahed-136 летает низко и медленно, а также имеет мало металлических частей, что затрудняет ее обнаружение с помощью радаров. При этом усугубляет ситуацию расположение точек запуска беспилотников: они находятся слишком далеко, чтобы можно было нанести удар до вылета.

По словам аналитиков, БПЛА представляют собой серьезную проблему — дело в том, что многие защитные системы, способные ликвидировать их, являются дорогостоящими и предназначены в основном для более серьезных угроз, таких как самолеты и вертолеты, а на их производство уходят месяцы или годы. В результате подобные установки расставляются лишь в тех местах, которые считаются наиболее уязвимыми.

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Авторы материала в заключение заметили, что остается неясным, как именно Соединенные Штаты получили доступ к обломкам иранских беспилотников, но добавили, что Пентагон тесно координирует свои действия с украинскими военными и поддерживает административное присутствие в посольстве США в Киеве.

16 октября WP писало, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска, в частности, получат партию беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136. Последний называют дроном-камикадзе, он способен поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.

В Кремле данные о закупке иранских беспилотников опровергали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что указанная тема раздута американскими СМИ. В Иране также категорически отвергали обвинения со стороны западных стран в передаче России БПЛА для использования на Украине.

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Варвара Кошечкина
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