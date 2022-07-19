Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле опровергли обсуждение Путиным с лидерами Ирана закупки беспилотников

Помощник Путина Ушаков заявил, что на встрече в Иране не обсуждалась закупка БПЛА
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не обсуждал закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время переговоров с лидерами Ирана — президентом Ибрахимом Раиси и высшим руководителем страны Али Хаменеи. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — заявил один из представителей Кремля.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, и некоторые из них способны нести вооружения.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ответил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он отмечал, что в последнее время развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами не наблюдалось.

В Кремле отказывались комментировать возможное обсуждение темы БПЛА с иранскими лидерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Путин и Эрдоган встретились
Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран
Духовный лидер Ирана описал сценарий войны России и НАТО под предлогом Крыма
Российская фигуристка вышла на шоу Плющенко в украшениях за 1,7 миллиона рублей
Украинский канал показал видео Мэддисона в сюжете о дефиците продуктов в России
Директор Шатунова рассказал о поведении людей на могиле певца
Россиянина приговорили за убийство девушки скородой
Женщина убила соперницу и изменила внешность за 359 тысяч рублей
Россияне перестали арендовать один тип квартир
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.