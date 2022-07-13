Кремль отказался комментировать возможную закупку иранских беспилотников

Пресс-секретарь Путина Песков отказался комментировать возможную закупку иранских БПЛА

У Кремля нет комментариев по поводу публикаций о возможной закупке Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Никаких комментариев на этот счет у нас нет», — заявил представитель Кремля.

При этом днем ранее Кремль подтверждал информацию о предстоящей поездке российского президента Владимира Путина в Тегеран.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, некоторые из которых также способны нести вооружения.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ответил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он отмечал, что развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами в последнее время не наблюдалось.