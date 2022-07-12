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Путин собрался встретиться с Эрдоганом в Иране

Президент России Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом в Иране
Начало событий в новости В Иране заявили о визите Путина на следующей неделе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Кремль подтвердил информацию о предстоящей поездке российского президента Владимира Путина в Тегеран, которая может состояться уже на следующей неделе. Переговоры пройдут не только с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, но и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о возможном визите Путина в Тегеран сообщало издание Mehr. Предполагают, что Путин и Раиси собираются обсудить экономическое сотрудничество. «Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран»,— сказал он.

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