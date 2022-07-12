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В Иране заявили о визите Путина на следующей неделе

Mehr: президент России Путин приедет в Иран с визитом на следующей неделе

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Российский президент Владимир Путин должен прибыть с визитом в Иран уже на следующей неделе. Об этом пишет Mehr, ссылаясь на слова главы экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадреза Пур-Эбрахими.

В рамках визита Путин встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

По словам Пур-Эбрахими, стороны собираются обсудить экономическое сотрудничество. «Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран»,— сказал он.

При этом Путин встречался со своим коллегой совсем недавно, в конце июня этого года. «Мы взаимодействуем по вопросам безопасности, работаем в «горячих точках», Сирии. Нам есть о чем поговорить», — отметил российский лидер.

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Елизавета Наумова
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