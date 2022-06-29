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Путин встретился с президентом Ирана

Президент Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с коллегой из Ирана Раиси

Фото: Global Look Press

Москва находится в постоянном взаимодействии с Тегераном по ряду вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, передает РИА Новости.

«Мы взаимодействуем по вопросам безопасности, работаем в «горячих точках», Сирии. Нам есть о чем поговорить», — отметил российский лидер. Раиси, в свою очередь, предложил Путину расширить сотрудничество по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма.

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