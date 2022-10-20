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03:11, 20 октября 2022Мир

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников

Постпред Ирана при ООН Иравани отверг заявления о передаче Тегераном беспилотников России

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных стран в передаче России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. Так постпред ответил на обвинения после закрытого заседания Совета Безопасности по данному вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине

Саид Ираванипостоянный представитель Ирана при ООН

Как утверждает Иравани, Тегеран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия условий иранской ядерной сделки.

Конфликт на Украине совершенно не имеет отношения к резолюции 2231 как по содержанию, так и по форме. И любая активность в этом отношении выходит за рамки резолюции и мандата секретариата. Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения «Б» резолюции 2231

Саид Ираванипостоянный представитель Ирана при ООН

По словам иранского постпреда, вызывает разочарование, что ради продвижения политической повестки страны «пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией».

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Иранские беспилотники

В конце августа The Washington Post (WP) сообщала, что Иран якобы отправил в Россию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут быть использованы на Украине. По версии издания, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.

16 октября газета WP заявила, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия. Указывалось, что Shahed-136 называют дроном-камикадзе — они способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.

При этом, в Пентагоне не смогли подтвердить информацию о возможной поставке Ираном России ракет «земля-земля».

Заседание Совбеза ООН и угрозы санкциями

19 октября стало известно, что США, Великобритания и Франция планируют обсудить в Совете безопасности ООН ситуацию с возможными поставками иранских дронов в Россию.

В тот же день Евросоюз заявил о намерении ввести санкции против трех иранских генералов и производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries. По версии Брюсселя, эти лица принимали участие в иранской программе беспилотных летательных аппаратов, которые позже были переданы России.

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател также пригрозил Ирану вводом санкций на фоне сообщений о поставках беспилотников в Россию. По его словам, у Вашингтона есть «широкий набор мер», которые помешают Тегерану продавать вооружения.

В свою очередь, Верховная Рада поддержала идею разрыва дипломатических отношений Украины с Ираном. В частности, Рада призвала отменить либерализацию визового режима и начать переговорный процесс с Израилем, США и Еврокомиссией по мерам противодействия производству оружия. Также предлагается ввести санкции против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам оружия России.

Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений

Ведант Пателпредставитель Государственного департамента
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Позиция России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал очередной дезинформацией обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотников в Россию. По его словам, Запад пытается «одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран».

Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине

Дмитрий Полянскийпервый заместитель постоянного представителя России при ООН

Полянский также пригрозил, что Москва может пересмотреть свои отношения с секретариатом всемирной организации, если тот направит экспертов для изучения беспилотников на Украине. Он напомнил, что у секретариата ООН нет мандата «расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231».

Дипломат выразил надежду, что секретариат и генсек ООН не нарушат решения Совбеза и «воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях».

Оружие России
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Марина Совина
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