Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 19 октября 2022Бывший СССР

Верховная Рада поддержала разрыв отношений Украины с Ираном

Верховная Рада поддержала разрыв дипотношений Украины с Ираном

Фото: РИА Новости

Верховная Рада Украины поддержала заявление, в котором предлагает кабинету министров страны проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Ираном. Об этом в Telegram сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Рада призывает правительство немедленно проработать вопрос расторжения дипотношений с Ираном, а также отменить либерализацию визового режима и начать переговорный процесс с Израилем, США и Еврокомиссией по мерам противодействия производству оружия.

Кроме того, парламент предлагает кабмину внести предложения о введении санкций против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам оружия России.

Ранее Евросоюз пригрозил ввести санкции против трех иранских генералов и производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries. Предполагается, что они принимали участие в иранской программе беспилотных летательных аппаратов, которые позже были переданы России. При этом иранская сторона отрицает экспорт оружия для его использования в боевых действиях на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России
Стало известно о появлении в четырех российских регионах теробороны
Косметолог назвала способы защищать кожу в холода
Россия отказалась инициировать закрытие консульств в Европе
50-летняя актриса из сериала «Бригада» выложила фото в купальнике
Россия нарастила товарооборот с одной страной
В Винницкой области заявили о ракетном обстреле региона
Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских федеральных округах
Стало известно о риске подорожания газировки в России
Анонсирована игра The Sims 5
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.