Верховная Рада поддержала разрыв отношений Украины с Ираном

Верховная Рада поддержала разрыв дипотношений Украины с Ираном

Верховная Рада Украины поддержала заявление, в котором предлагает кабинету министров страны проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Ираном. Об этом в Telegram сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

Рада призывает правительство немедленно проработать вопрос расторжения дипотношений с Ираном, а также отменить либерализацию визового режима и начать переговорный процесс с Израилем, США и Еврокомиссией по мерам противодействия производству оружия.

Кроме того, парламент предлагает кабмину внести предложения о введении санкций против физических и юридических лиц Ирана, причастных к поставкам оружия России.

Ранее Евросоюз пригрозил ввести санкции против трех иранских генералов и производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries. Предполагается, что они принимали участие в иранской программе беспилотных летательных аппаратов, которые позже были переданы России. При этом иранская сторона отрицает экспорт оружия для его использования в боевых действиях на Украине.