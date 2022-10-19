Евросоюз пригрозил Ирану санкциями из-за якобы переданных России беспилотников
Евросоюз заявил о намерение ввести санкции против трех иранских генералов и производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что занимающие руководящие должности три высокопоставленных генерала непосредственно принимали участие в иранской программе беспилотных летательных аппаратов, которые позже были переданы России.
В свою очередь, Иран не раз отрицал экспорт какого-либо оружия для использования его в боевых действиях на Украине. Россия также отвергала обвинения в закупке иранских дронов.
ЕС планирует согласовать санкции к 21 октября, заявили несколько официальных лиц. Однако один дипломат сказал, что Чехия, которая председательствует в ЕС, хочет принять это решение как можно быстрее.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Франция планируют обсудить в Совете безопасности ООН ситуацию с возможными поставками иранских дронов в Россию.