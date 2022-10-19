США захотели обсудить в СБ ООН информацию о поставках Ираном дронов в Россию

РИА Новости: США хотят обсудить информацию о поставках иранских дронов в Россию в СБ ООН

США, Великобритания и Франция захотели обсудить в Совете безопасности ООН сообщения о возможных поставках Ираном дронов в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН.

Отмечается, что вышеупомянутые страны запросили обсуждения в разделе «разное», которые проходят в закрытом режиме. Их темой станет «передача иранских БПЛА России и их применение на Украине».

Ранее представитель Госдепартамента США Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. По его словам, у Вашингтона есть «широкий набор мер», которые помешают Тегерану продавать вооружения. О сроках введения подобных рестрикций Пател умолчал.