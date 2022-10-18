США пригрозили санкциями из-за сообщений о поставках Ираном беспилотников России

Госдеп заявил о готовности принять меры из-за сообщений о поставках иранских БПЛА России

Представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил о намерении Соединенных Штатов принимать жесткие меры разного характера, в частности, речь идет о санкциях и мерах, предполагающих экспортный контроль в отношении всех причастных к поставкам. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — сказал Пател.

Заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства также уточнил, что у США есть «широкий набор мер», которые помешают Ирану продавать вооружения. О сроках введения подобных рестрикций Пател умолчал.

Ранее представитель Госдепа указал, что вести переговоры «как прежде» на встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не представляется возможным. Пател пояснил, что к такому мнению пришли различные ведомства, включая Белый дом, который занимается вопросами встреч американского лидера.