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23:27, 18 октября 2022Мир

США пригрозили санкциями из-за сообщений о поставках Ираном беспилотников России

Госдеп заявил о готовности принять меры из-за сообщений о поставках иранских БПЛА России

Фото: Wana News Agency / Reuters

Представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил о намерении Соединенных Штатов принимать жесткие меры разного характера, в частности, речь идет о санкциях и мерах, предполагающих экспортный контроль в отношении всех причастных к поставкам. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — сказал Пател.

Заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства также уточнил, что у США есть «широкий набор мер», которые помешают Ирану продавать вооружения. О сроках введения подобных рестрикций Пател умолчал.

Ранее представитель Госдепа указал, что вести переговоры «как прежде» на встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не представляется возможным. Пател пояснил, что к такому мнению пришли различные ведомства, включая Белый дом, который занимается вопросами встреч американского лидера.

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Варвара Кузьмина
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