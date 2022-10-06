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В США заявили о невозможности вести переговоры с Путиным «как прежде»

Госдеп США: переговоры «как прежде» на потенциальной встрече Байдена и Путина невозможны

Переговоры «как прежде» на потенциальной встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина невозможны. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он подчеркнул, что вопросами встреч американского лидера занимается Белый дом. «Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, — вести дела как обычно с Россией невозможно», — сказал представитель Госдепа США.

Ранее Джо Байден не исключил возможной встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки» G20. «Это еще предстоит выяснить», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

В сентябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась от комментариев по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на площадке саммита «Большой двадцатки» (G20). По ее словам, до проведения саммита еще далеко и все объявления о контактах и планах американской стороны будут сделаны заранее.

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Ксения Назарова
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