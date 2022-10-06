Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на саммите G20

Президент США Байден не исключил встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки»

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о вероятной встрече с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 и не исключил подобной возможности. Об этом сообщает Reuters.

«Это еще предстоит выяснить», — сказал Байден, когда его спросили, встретится ли он с Путиным на G20, чтобы обсудить конфликт на Украине.

В сентябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась от комментариев по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на площадке саммита «Большой двадцатки» (G20). По ее словам, до проведения саммита еще далеко и все объявления о контактах и планах американской стороны будут сделаны заранее.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. «Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», — заявил российский лидер журналистам на брифинге по итогам визита на конференцию Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.