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Путин ответил на вопрос о своем участии в саммите G20

Путин подтвердил участие России в саммите G20, но свое присутствие оставил под вопросом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», — заявил российский лидер журналистам на брифинге по итогам визита на конференцию Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии проблем для участия президента Владимира Путина в саммите G20. Как отметил глава МИД, Москва никогда не уходит от контактов, а все обращения западных лидеров по поводу общения с Путиным встречают понимание и согласие.

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Николай Чигасов
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