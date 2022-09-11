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Лавров заявил об отсутствии проблем для участия Путина в саммите G20

Глава МИД России Лавров заявил, что проблем для участия Путина в саммите G20 нет

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии проблем для участия президента страны Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20). Главу МИД цитирует ТАСС.

«Президент России Владимир Путин обладает огромным опытом и способностью видеть суть в любых переговорах. Не вижу проблем в том, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати. Предстоят также встречи на высшем уровне по линии АСЕАН и Восточного азиатского саммита», — заявил Лавров.

Москва, отметил министр, никогда не уходит от контактов, а все обращения западных лидеров по поводу общения с Путиным встречают понимание и согласие. «Не мы избегаем диалога», — добавил глава МИД.

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Алевтина Запольская
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