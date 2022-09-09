В МИД высказались о встрече Путина и Зеленского на саммите G20

МИД РФ сообщил, что встреча Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии не планируется

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) пока не планируется. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского на саммите, который пройдет на Бали 15–16 ноября 2022 года. «Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес. Он посетовал на то, что в переговорах наступила пауза.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на решение о формате участия Путина в саммите «Большой двадцатки» среди прочего влияют условия безопасности. Таварес заверил, что страна готова обеспечить безопасность российского президента.

