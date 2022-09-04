В Кремле рассказали об условиях участия Путина в саммите G20

Пресс-секретарь Песков заявил о влиянии факторов безопасности на участие Путина в G20

На решение о формате участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) среди прочего влияют условия безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводятся в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии — прим. «Ленты.ру»), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — рассказали в Кремле.

Ранее глава Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский президент лично сказал ему о намерении посетить саммит G20. Также отмечается, что лидеры двух стран также обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности.

Саммит «Большой двадцатки» в 2022 году пройдет 15–16 ноября на острове Бали.