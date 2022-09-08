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Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского

Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Индонезия выразила готовность организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом рассказал посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, передает РИА Новости.

«Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — заявил дипломат. Он посетовал на то, что в переговорах наступила пауза.

«Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее. Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность», — добавил Таварес.

Ранее пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что на решение о формате участия Владимира Путина в саммите G20 среди прочего влияют условия безопасности.

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Николай Чигасов
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