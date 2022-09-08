Индонезия заявила о готовности обеспечить безопасность Путина на G20

Посол Индонезии в России заявил, что страна готова обеспечить безопасность Путина на G20

Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября 2022-го. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передает РИА Новости.

«Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников», — подчеркнул дипломат. Он напомнил, что страна много раз принимала у себя международные форумы, такие как АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие.

Таварес уточнил, что Индонезия гарантирует безопасность всех участников встречи, в первую очередь для глав государств, которые приедут на саммит.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на решение о формате участия Путина в саммите «Большой двадцатки» среди прочего влияют условия безопасности. До этого глава Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский президент лично сказал ему о намерении посетить саммит G20.