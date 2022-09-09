В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена на G20

Пресс-секретарь Белого дома не стала комментировать возможность встречи Путина с Байденом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась от комментариев по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом на площадке саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, до проведения саммита еще далеко и все объявления о контактах и планах американской стороны будут сделаны заранее.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на решение о формате участия Путина в саммите «Большой двадцатки» среди прочего влияют условия безопасности.