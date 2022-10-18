Пентагон не смог подтвердить поставку Ираном ракет России

Пентагон не смог подтвердить возможную поставку Ираном ракет «земля-земля» России

Пентагон не может подтвердить возможную поставку Ираном России ракет класса «земля-земля». Об этом во вторник, 18 октября, заявил представитель военного ведомства Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Я видел сообщения в прессе об этом. На данный момент у меня нет никакой информации, подтверждающей это», — сказал он.

18 октября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщило, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. Согласно данным агентства, сделка была заключена в Москве 6 октября в ходе II Каспийского экономического форума. Уточнялось, что речь идет о беспилотнике Shahed-136, а также баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заверил, что Тегеран не поставляет Москве оружие для использования в боевых действиях против Киева.

При этом 16 октября газета The Washington Post (WP) также сообщала, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия. Указывалось, что Shahed-136 называют дроном-камикадзе — они способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.