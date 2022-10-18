В Иране сообщили о новых поставках ракет и дронов в Россию

Reuters: Иран направит РФ баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники

Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. О соглашении, которое грозит навлечь на Тегеран гнев США и стран Запада, агентству Reuters сообщили двое высокопоставленных иранских чиновников и двое дипломатов.

Согласно данным агентства, сделка между сторонами была заключена в Москве 6 октября в ходе II Каспийского экономического форума, на котором иранскую делегацию возглавлял первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

«Россияне запросили больше дронов и иранских баллистических ракет с улучшенной точностью, принадлежащих семейству ракет Fateh и Zolfaghar», — заявил один из собеседников агентства.

Осведомленный в данном вопросе официальный западный чиновник подтвердил журналистам данную информацию, заявив, что между двумя странами действительно было заключено соглашение о поставках баллистических ракет класса «земля-земля» малой дальности.

Журналисты Reuters уточняют, что представители Ирана заверили российскую сторону в готовности поставлять беспилотник Shahed-136, а также баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Отмечается, что иранский дипломат отверг утверждения западных официальных лиц о том, что подобные соглашения противоречат резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

«Где они используются, продавца не волнует. Мы не занимаем чью-либо сторону в конфликте на Украине, в отличие от Запада. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем», — сказал дипломат.

Ранее о том, что Москва и Тегеран обсудили поставки партии баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, сообщили журналисты The Washington Post (WP).

Еще в конце августа сообщалось, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Тогда речь шла о сотнях БПЛА. По информации WP, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа.

В октябре эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. Специалист сослался на иранские источники.

