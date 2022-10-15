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14:07, 15 октября 2022Наука и техника

Военный эксперт рассказал о заказанных Россией у Ирана новых БПЛА Arash-2

Военный эксперт Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана БПЛА Arash-2 с мощным боезарядом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

Специалист сослался на иранские источники. По его данным, боезаряд новых БПЛА значительно больше, чем у локализованной версии иранских беспилотников «Герань-2».

«У Ирана на деле много разных интересных БПЛА — разведывательных, ударных, камикадзе. Многие из них испытаны в боевых действиях на разных театрах», — отметил Рожин.

По мнению эксперта, Китай и Иран всегда готовы «подставить плечо» в различных вопросах, однако нужно стремиться к появлению собственного производства таких беспилотников в стране.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович опроверг слухи по поводу применения с территории страны иранских дронов против Украины.

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Варвара Кошечкина
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