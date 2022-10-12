В Белоруссии опровергли слухи по поводу применения страной иранских дронов

В Совбезе Белоруссии назвали враньем применение с территории республики иранских дронов

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович опроверг слухи по поводу применения с территории страны иранских дронов против Украины. Об этом он высказался во время встречи с рабочими «БелАЗ», передает «Sputnik Беларусь».

Он назвал подобную информацию ложью и посетовал на то, что Минск хотят втянуть в проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине. По его мнению, для этого ищут разные предлоги и пытаются обвинить Белоруссию в том, что российские военные якобы переместили на территорию республики беспилотники иранского производства.

«Абсолютное вранье! Хотя эта информация по различным источникам проводится», — отметил Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящем размещении в стране российских военных. При этом глава государства призвал граждан республики быть готовыми принять их и разместить там, где нужно.