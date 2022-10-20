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01:49, 20 октября 2022Мир

Россия пригрозила пересмотреть отношения с ООН из-за беспилотников на Украине

Дипломат Полянский пригрозил пересмотреть отношения с ООН из-за беспилотников на Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: МИД России / Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил, что Москва может пересмотреть свои отношения с секретариатом всемирной организации, если тот направит экспертов для изучения беспилотников на Украине. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН.

Полянский заявил, что у секретариата ООН нет мандата «расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231». Дипломат выразил надежду на то, что секретариат и генеральный секретарь ООН не нарушат решения Совбеза и «воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях».

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«Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет», — сказал Полянский.

Ранее Дмитрий Полянский назвал очередной дезинформацией обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. По его словам, Запад использует надуманный предлог для давления на Москву и Тегеран.

В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных стран в передаче России беспилотников для использования на Украине.

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Марина Совина
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