Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 20 октября 2022Мир

Россия отреагировала на обвинения в адрес Ирана в экспорте беспилотников

Полянский назвал дезинформацией обвинения в адрес Ирана в экспорте беспилотников в Россию
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: МИД России / Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию, назвав их очередной дезинформацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — заявил дипломат по итогам проведения закрытых консультаций Совбеза по данному вопросу.

По его словам, Запад пытается «одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Украины предупредили об отключении электричества по всей стране
Бритни Спирс вновь обнажилась на камеру и разозлила фанатов
Россия отреагировала на обвинения в адрес Ирана в экспорте беспилотников
Кадыров встретился с украинскими военнопленными
В Госдуме оценили вероятность ограничения выезда из России
Назван самый модный район Москвы
США обвинили в разрушении мировой экономики
Здание администрации района Донецка пострадало из-за обстрела ВСУ
Тарасова назвала условие участия российских спортсменов в международных турнирах
Раскрыты потери ВСУ в Донбассе за четыре дня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.