Россия отреагировала на обвинения в адрес Ирана в экспорте беспилотников

Полянский назвал дезинформацией обвинения в адрес Ирана в экспорте беспилотников в Россию

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию, назвав их очередной дезинформацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — заявил дипломат по итогам проведения закрытых консультаций Совбеза по данному вопросу.

По его словам, Запад пытается «одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.