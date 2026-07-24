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14:19, 24 июля 2026 (обновлено: 14:43, 24 июля 2026)Авто

Ушедший из России автоконцерн снова отозвал более полумиллиона машин

Американский Ford сообщил о сервисной кампании для почти 566 тысяч внедорожников Bronco
Марина Аверкина

Фото: Frederic Le Floc H / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский Ford объявил об очередной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), она затрагивает 565 691 автомобиль Ford Bronco и Bronco Raptor 2021–2026 модельных годов, проданных на американском рынке, пишет Reuters.

Поводом для отзыва стал возможный дефект жгута электропроводки в подкапотном пространстве. Повреждение изоляции способно вызвать короткое замыкание, нагрев и искрение, что значительно повышает вероятность возгорания.

В рамках кампании официальные дилеры бесплатно установят на проводку защитную оболочку.

Ранее стало известно, что концерны BMW и Toyota объявили масштабный отзыв машин из-за угрозы пожара. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что акция затронет 318 495 транспортных средств. Причиной стал производственный дефект, способный привести к перегреву и последующему воспламенению пускового устройства двигателя.

До этого Nissan заявил о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США, она затрагивает 168 149 машин. Причина — неправильное значение допустимой полной нагрузки на ось на сертификационной этикетке. Ошибка создает риск перегруза транспортного средства.

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