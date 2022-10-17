Страны ЕС обсудят предполагаемые поставки иранских дронов в Россию

Страны ЕС обсудят предполагаемые поставки дронов из Ирана в Россию и введут новые санкции

Власти Евросоюза собираются обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве, пишет газета El País.

Новые антииранские санкции могут затронуть 15 человек и организаций. Их введут на фоне продолжающихся уже больше месяца протестов из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала девушку за то, что та якобы неправильно носила хиджаб, ее увезли в отделение. После этого девушка попала в больницу с травмами, а затем скончалась. Семья погибшей считает, что смерть наступила в результате избиения полицией. Официальный Тегеран это отрицает.

Режим ограничительных мер предусматривает запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку активов в ЕС. По данным газеты, министры иностранных дел стран ЕС также обсудят предположительные поставки иранских беспилотников в Россию. Власти Ирана и России ранее отрицали сообщения о таком сотрудничестве.