Иран ответил на обвинения в передаче России беспилотников

Постпред Ирана при ООН Иравани отверг обвинения в передаче России беспилотников

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных стран в передаче России беспилотников для использования на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Иравани, Тегеран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия условий иранской ядерной сделки. Так постпред ответил на обвинения после закрытого заседания Совета Безопасности по данному вопросу.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал очередной дезинформацией обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. По его словам, Запад использует надуманный предлог для давления на Москву и Тегеран.