Захарова прокомментировала новости про закупки Россией иранских беспилотников

Захарова заявила, что тема закупки Россией иранских дронов раздута американскими СМИ

Тема закупки Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) раздута американскими СМИ, этот вопрос не стоит на повестке переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лавров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы считаем, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ, в том числе со стороны [газеты] Washington Post искусственно раскручивалась», — заявила дипломат.

30 августа издание The Washington Post написало, что Иран отправил в Россию БПЛА, которые могут быть использованы на Украине. По информации издания, первая партия беспилотников прибыла в РФ еще 19 августа. Речь идет как минимум о двух типах аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радиолокационные станции, артиллерию и другие военные цели.

29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби доложил, что Россия и Иран продолжают вести переговоры о закупке дронов иранского производства. При этом, по его словам, на данный момент власти США не увидели признаков покупки российской стороной подобных аппаратов.