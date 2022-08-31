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Захарова прокомментировала новости про закупки Россией иранских беспилотников

Захарова заявила, что тема закупки Россией иранских дронов раздута американскими СМИ

Фото: Globallookpress.com

Тема закупки Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) раздута американскими СМИ, этот вопрос не стоит на повестке переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лавров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы считаем, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ, в том числе со стороны [газеты] Washington Post искусственно раскручивалась», — заявила дипломат.

30 августа издание The Washington Post написало, что Иран отправил в Россию БПЛА, которые могут быть использованы на Украине. По информации издания, первая партия беспилотников прибыла в РФ еще 19 августа. Речь идет как минимум о двух типах аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радиолокационные станции, артиллерию и другие военные цели.

29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби доложил, что Россия и Иран продолжают вести переговоры о закупке дронов иранского производства. При этом, по его словам, на данный момент власти США не увидели признаков покупки российской стороной подобных аппаратов.

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Николай Чигасов
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