Стало известно о представленном странами ЕС новом пакете санкций против Ирана

Spiegel: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций против Ирана

Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила новый пакет санкций против Ирана. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно изданию, соответствующий пакет был представлен в Брюсселе в минувшую среду, 2 ноября. Всего в него вошло 31 предложение, касающееся иранских организаций из сферы безопасности и физических лиц, якобы имеющих отношение к жестокому обращению с участниками проходящих в республике демонстраций.

Уточняется, что речь идет, в частности, о замораживании активов попавших под санкции представителей Ирана, а также о введении для них запрета на въезд на территорию ЕС.

В настоящее время возможность реализации предложенных в пакете мер изучается юристами. При этом источники Spiegel отмечают, что главы МИД стран Евросоюза могут принять решение о новом санкционном списке в отношении Ирана уже 14 ноября, когда пройдет их встреча.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана, включая полицию нравов. В ответ Министерство иностранных дел Ирана ввело ответные санкции против организаций и СМИ Евросоюза.