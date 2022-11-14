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22:17, 14 ноября 2022Мир

Белый дом заявил о намерении США продолжать вводить санкции против Ирана

Белый дом: США намерены продолжать вводить санкции против Ирана за подавление протестов

Фото: Edoardo Cuoghi / Unsplash

Пресс-служба Белого дома заявила о намерении Соединенных Штатов продолжать вводить односторонние ограничения в отношении должностных лиц и властных структур Ирана за подавление протестных акций. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что о данном решении стало известно из письменного заявления советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Он подчеркнул обеспокоенность Штатов на фоне сообщений из Ирана о массовых задержаниях митингующих, фиктивных судебных разбирательствах в отношении демонстрантов, а также о вынесении одному из них приговора к высшей мере наказания. «США вместе с партнерами и союзниками во всем мире продолжат посредством санкций и других средств добиваться обеспечения подотчетности тех, кто несет ответственность за нынешние злоупотребления», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) единогласно согласовали новый пакет санкций против Ирана в связи с «серьезными нарушениями прав человека» в ходе протестов против правительства страны. В санкционный список были внесены 31 физическое и юридическое лицо.

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Варвара Кузьмина
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