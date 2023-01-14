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21:34, 14 января 2023Мир

Британия отозвала посла из Ирана после казни британского подданного

МИД Британии временно отозвал посла в Иране после казни подданного

Фото: Toby Melville / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что Лондон временно отозвал посла в Тегеране. Такое решение было принято на фоне казни в Иране британского подданного Алирезы Акбари.

Клеверли заявил, что Британия привлекает иранский режим к ответственности. Он отметил, что Лондон также рассматривает другие меры в отношении Ирана.

Ранее Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери после того, как ранее в субботу, 14 января, был казнен через повешение подозреваемый в коррупции и шпионаже бывший советник экс-министра обороны Исламской Республики Алиреза Акбари, имевший британско-иранское гражданство.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь варварским актом, заслуживающим самого жесткого осуждения.

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Марина Совина
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