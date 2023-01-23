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12:15, 23 января 2023Мир

В Германии анонсировали новый пакет санкций против Ирана

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС готовится принять новый пакет санкций против Ирана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз (ЕС) готовится принять в понедельник, 23 января, новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что Евросоюзу необходимо рассмотреть возможность внесения Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в список террористических организаций. Бербок добавила, что поддерживает председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая «делает шаг в этом направлении».

14 января сообщалось, что Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери после казни своего поданного. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал режим страны к ответственности за нарушения прав человека. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь подозреваемого в коррупции и шпионаже бывшего советника экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари, варварским актом, заслуживающим самого жесткого осуждения.

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Варвара Кошечкина
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