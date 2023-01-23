В Германии анонсировали новый пакет санкций против Ирана

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС готовится принять новый пакет санкций против Ирана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз (ЕС) готовится принять в понедельник, 23 января, новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что Евросоюзу необходимо рассмотреть возможность внесения Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в список террористических организаций. Бербок добавила, что поддерживает председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая «делает шаг в этом направлении».

14 января сообщалось, что Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери после казни своего поданного. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал режим страны к ответственности за нарушения прав человека. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь подозреваемого в коррупции и шпионаже бывшего советника экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари, варварским актом, заслуживающим самого жесткого осуждения.