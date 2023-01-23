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15:59, 23 января 2023Мир

Боррель оправдался за призывы признать КСИР террористической организацией

Боррель заявил, что призыв признать КСИР террористической организацией был вызван эмоциями

Фото: Nicolas Landemard / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель оправдался за призыв Европарламента признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) террористической организацией, заявив, что он был вызван эмоциями. Его цитирует ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Это эмоциональная реакция, она отражает обеспокоенность евродепутатов санкциями, введенными Ираном против стран Евросоюза», — сообщил он в телефонном разговоре с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Ранее Абдоллахиан заявил, что желание ЕС признать КСИР террористической организацией — это «выстрел Европы себе в ногу».

В свою очередь член президиума иранского парламента Ахмад Надери сообщил, что в ответ парламент Исламской Республики Иран собирается признать террористическими организациями армии стран Евросоюза.

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Глеб Бажуткин
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