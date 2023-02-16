Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 16 февраля 2023Мир

ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука

Politico: ЕС не согласовал десятый пакет санкций против России из-за каучука
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука. Об этом сообщает Politico.

В 2021 году страны ЕС импортировали его на сумму в 700 миллионов долларов. Против санкций на российский синтетический каучук выступают Италия и Германия, однако Польша их поддерживает.

Если послы ЕС согласятся с планом, блок также введет дополнительные меры в авиационной отрасли. Например, авиаперевозчики должны будут уведомлять ЕС о нерегулярных рейсах из России и в Россию, чтобы те не перевозили запрещенные грузы или людей, находящихся под санкциями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
В Эстонии заявили о подготовке к производству боеприпасов для Украины
На Украине мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку России
Жена Костомарова описала его состояние фразой «заново родился»
В Подмосковье ребенок умер на уроке физкультуры
Названо главное преимущество российского «Витязя»
В Москве в 3,5 раза больше пар смогут пожениться в красивую дату
Россиянкам раскрыли опасные последствия пластики груди
Женщина отправила сообщение не на тот номер и случайно нашла себе мужа
В новом тизере ремейка «Русалочки» появились принц Эрик и Урсула
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.