ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука

Politico: ЕС не согласовал десятый пакет санкций против России из-за каучука

Послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука. Об этом сообщает Politico.

В 2021 году страны ЕС импортировали его на сумму в 700 миллионов долларов. Против санкций на российский синтетический каучук выступают Италия и Германия, однако Польша их поддерживает.

Если послы ЕС согласятся с планом, блок также введет дополнительные меры в авиационной отрасли. Например, авиаперевозчики должны будут уведомлять ЕС о нерегулярных рейсах из России и в Россию, чтобы те не перевозили запрещенные грузы или людей, находящихся под санкциями.