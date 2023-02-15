Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка

Reuters: Еврокомиссия предложила странам ЕС отключить от SWIFT четыре российских банка

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС отключить от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT еще четыре российских банка — среди них в том числе Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Четвертый банк агентству неизвестен.

Представители европейских государств встретились 15 февраля в Брюсселе, чтобы обсудить новый, 10-й пакет санкций против России. Ранее о том, что блок планирует внести в санкционный список Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, а также российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщал Bloomberg.

Источники Reuters также подтвердили информацию, ранее опубликованную газетой Politico, о том, что ЕС может запретить импорт каучука и асфальта из России, а также продажу стране оборудования и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. ЕК, в частности, предложила запретить экспорт в Россию электронных схем и компонентов, тепловизионных камер, радиоприемников и тяжелых транспортных средств, а также стали и алюминия, используемых в строительстве, и оборудования, применяемого в промышленных и строительных целях.

ЕК также предложила ввести дополнительные санкции на европейские совместные предприятия с Россией и установить новые обязательства по отчетности, чтобы лучше отслеживать российские активы в Европе, сказали собеседники издания.

Кроме того, стало известно, какую дубайскую компанию ЕК предложила внести в санкционный список за помощь России с экспортом нефти, — это оказалась Sun Ship Management, подразделение российской судоходной компании «Совкомфлот», которая находится под санкциями Великобритании, Канады и США. Включить эту меру в новый пакет ограничений предложили Нидерланды. Согласно сайту Sun Ship Management, многие ее суда ходят под флагом Кипра, который входит в ЕС.

Санкции против российской атомной промышленности не обсуждаются из-за возражений Болгарии и Венгрии, добавили источники.

2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля — годовщине ввода войск в Украину. Позже она уточнила, что

в рамках десятого пакета санкций ЕК предложит странам ЕС ввести дополнительные экспортные санкции против России объемом более 10 миллиардов евро.