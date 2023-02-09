Еврокомиссия анонсировала экспортные санкции против России на миллиарды евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: комиссия предложит экспортные санкции против России на €10 млрд

В рамках десятого пакета санкций Еврокомиссия предложит странам ЕС ввести дополнительные экспортные санкции против России объемом более 10 миллиардов евро. Такую меру анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Председатель комиссии уже заявляла об этом на саммите ЕС — Украина в начале февраля. Тогда она уточнила, что очередной пакет санкций включит новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

2 февраля глава Еврокомиссии рассказала, что ЕС планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине. По ее словам, уже действующие в отношении Москвы ограничения «разъедают» российскую экономику.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что доход России от продажи энергоресурсов из-за санкций может сократиться на 300 миллионов евро в день. При этом он напомнил, что российская нефть продается с дисконтом в 40 долларов (почти в два раза дешевле) по отношению к Brent.