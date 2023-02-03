Глава Еврокомиссии раскрыла подробности десятого пакета санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: десятый пакет санкций подразумевает ограничения на 10 млрд евро

Очередной пакет антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз (ЕС), подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляция пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина доступна на сайте объединения.

Десятый пакет санкций, в частности, включает новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях, раскрыла подробности фон дер Ляйен.

2 февраля глава Еврокомиссии рассказала, что ЕС планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине. По ее словам, уже действующие в отношении Москвы ограничения якобы «разъедают» российскую экономику.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что выход очередного пакета санкций ЕС превратился в определенный ритуал.