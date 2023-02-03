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18:17, 3 февраля 2023Экономика

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности десятого пакета санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: десятый пакет санкций подразумевает ограничения на 10 млрд евро

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Очередной пакет антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз (ЕС), подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляция пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина доступна на сайте объединения.

Десятый пакет санкций, в частности, включает новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях, раскрыла подробности фон дер Ляйен.

2 февраля глава Еврокомиссии рассказала, что ЕС планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине. По ее словам, уже действующие в отношении Москвы ограничения якобы «разъедают» российскую экономику.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что выход очередного пакета санкций ЕС превратился в определенный ритуал.

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Варвара Кошечкина
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