В России сравнили подготовку новых пакетов санкций ЕС с ритуалом

Депутат Новиков: выход очередного пакета санкций ЕС против России превратился в ритуал

Выход очередного пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России превратился в определенный ритуал, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о подготовке к публикации десятого пакета санкций ЕС.

Десятый пакет санкций ЕС

Днем 2 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС планирует ввести новые санкции против России, десятый санкционный пакет, к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пакет следует за пакетом. Это превратилось в определенный ритуал, который должен постоянно консолидировать западное политическое сообщество в борьбе против России Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«На первых этапах они, похоже, верили, что это может сломать Россию, заставить ее прекратить специальную военную операцию, покаяться перед западным сообществом и согласиться с ролью полуколонии. Поскольку этого не случилось, мне кажется, что они сами в объективность санкций не очень верят. Но ритуал есть ритуал, поэтому они этим и занимаются уже без особой надежды на результат», — заявил Новиков.

При этом депутат отметил, что не так важно, что будет в десятом санкционном пакете. Удивить Россию уже чем-то сложно, добавил он.

«Более того, если говорить про энергоресурсы, то всем понятно, что, идя на поводу у Вашингтона и отказываясь покупать российский газ, Германия и целый ряд других стран Европы бьют по своим собственным промышленностям, по своим собственным экономическим возможностям», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Реакция России на санкции

Новиков рассказал, что в России многие специалисты даже благодарны санкциям. Потому что их введение побудило органы государственной власти принимать решения, направленные на развитие сфер, которым не уделялось должное внимание до санкционной политики.

«Единственное, нам надо не попасть в ловушку, связанную с поиском замещения стран, которые станут получателям наших ресурсов. Есть такая точка зрения, что раз Запад не покупает, то нужно транспортировать все на Восток. Это имеет право на жизнь, но это должна быть только одна из составляющих экономической стратегии. Энергетика должна развиваться не только в привязке к внешним рынкам, но и к динамично развивающимся собственным отраслям экономики», — подытожил депутат.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.

Ранее сообщалось, что дер Ляйен и другие представители Евросоюза примут участие в саммите Украина — ЕС в Киеве, назначенный на 3 февраля.