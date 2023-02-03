Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 3 февраля 2023Мир

В России сравнили подготовку новых пакетов санкций ЕС с ритуалом

Депутат Новиков: выход очередного пакета санкций ЕС против России превратился в ритуал
СюжетСанкции против России:
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выход очередного пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России превратился в определенный ритуал, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о подготовке к публикации десятого пакета санкций ЕС.

Десятый пакет санкций ЕС

Днем 2 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС планирует ввести новые санкции против России, десятый санкционный пакет, к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пакет следует за пакетом. Это превратилось в определенный ритуал, который должен постоянно консолидировать западное политическое сообщество в борьбе против России

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«На первых этапах они, похоже, верили, что это может сломать Россию, заставить ее прекратить специальную военную операцию, покаяться перед западным сообществом и согласиться с ролью полуколонии. Поскольку этого не случилось, мне кажется, что они сами в объективность санкций не очень верят. Но ритуал есть ритуал, поэтому они этим и занимаются уже без особой надежды на результат», — заявил Новиков.

При этом депутат отметил, что не так важно, что будет в десятом санкционном пакете. Удивить Россию уже чем-то сложно, добавил он.

«Более того, если говорить про энергоресурсы, то всем понятно, что, идя на поводу у Вашингтона и отказываясь покупать российский газ, Германия и целый ряд других стран Европы бьют по своим собственным промышленностям, по своим собственным экономическим возможностям», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Реакция России на санкции

Новиков рассказал, что в России многие специалисты даже благодарны санкциям. Потому что их введение побудило органы государственной власти принимать решения, направленные на развитие сфер, которым не уделялось должное внимание до санкционной политики.

«Единственное, нам надо не попасть в ловушку, связанную с поиском замещения стран, которые станут получателям наших ресурсов. Есть такая точка зрения, что раз Запад не покупает, то нужно транспортировать все на Восток. Это имеет право на жизнь, но это должна быть только одна из составляющих экономической стратегии. Энергетика должна развиваться не только в привязке к внешним рынкам, но и к динамично развивающимся собственным отраслям экономики», — подытожил депутат.

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.

Ранее сообщалось, что дер Ляйен и другие представители Евросоюза примут участие в саммите Украина — ЕС в Киеве, назначенный на 3 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
В Госдуме призвали создать новые виды войск для призыва на спецоперацию
В Европе обвинили Украину в ущемлении прав нацменьшинств
Восемь человек отравились газом в российском регионе
Немецкая община Крыма призвала Шольца одуматься насчет поддержки Украины
В ЛНР заявили о проблемах со связью у украинских военных в Артемовске
Раскрыто содержание нового пакета военной помощи США для Украины
Федор Емельяненко рассказал о реакции на перенос последнего боя из России в США
Посол раскрыл число российских военных инструкторов в ЦАР
В Европе призвали «убедить» ЮАР отказаться от сотрудничества с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.