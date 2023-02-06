В Европе оценили снижение доходов России от продажи энергоресурсов

Жозеп Боррель: доход России от продажи энергоресурсов может сократиться на 300 млн евро

В Евросоюзе (ЕС) считают, что доход России от продажи энергоресурсов из-за санкций может сократиться на 300 миллионов евро в день. Такую оценку дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье, размещенной на сайте внешнеполитической службы сообщества.

ЕС также работает над десятым пакетом санкций. «Всего за небольшое количество месяцев мы снизили свою зависимость от российского импорта энергоресурсов», — сказал Боррель. Он добавил, что российская нефть продается с дисконтом в 40 долларов по отношению к Brent.

По данным хельсинского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 миллионов евро в день. Ожидается, что упущенная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, поскольку с 5 февраля ограничения распространились и на нефтепродукты.

Цена сорта Urals резко снизилась после введения эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти, а также потолка цен на уровне 60 долларов за баррель, к которому присоединились страны G7, ЕС, а также Австралия, Норвегия и Швейцария.