Евросоюз ввел торговые ограничения против России на 11,4 миллиарда евро

Еврокомиссия: ЕС ввел торговые ограничения против РФ на сумму 11,4 миллиарда евро

Европейский союз (ЕС) ввел торговые ограничения против России на сумму 11,4 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК) сообщает ТАСС.

Уточняется, что под санкции попали товары двойного назначения, электронные компоненты и тяжелая строительная техника из России, которая может использоваться для военных или фортификационных действий. По мнению представителей ЕК, все это может способствовать развитию военных возможностей России и ее технологическому прогрессу. В частности, страна может использовать электронные компоненты в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах.

Помимо этого, введены отдельные ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы. Кроме того, в черный список включены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Новые ограничения покрывают экспорт ЕС объемом в 11,4 миллиарда евро (в цифрах 2021 года).