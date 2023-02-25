Евросоюз включил в черный список три банка из России

Совет ЕС заявил о включении в черный список трех банков из России

Европейский союз (ЕС) включил в черный список три российских банка. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

На данный момент названия российских финансовых организаций не раскрываются. Уточняется, что они будут названы позднее в субботу, 25 февраля. При этом, как утверждается, ЕС обязал европейские банки уведомлять Еврокомиссию о наличии подпадающих под рестрикции активов Центробанка, лиц и компаний, включенных в черные списки.

Ранее стало известно, что в десятый санкционный пакет включены Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Кроме того, в санкционных списках фигурирует Фонд национального благосостояния.