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22:55, 24 февраля 2023Мир

Канада ввела новые санкции против российских чиновников и организаций

Канада ввела новые санкции против 129 россиян и 63 организаций из России

Фото: Simon Hasteg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Канады ввела новые санкции против граждан и организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

В частности, под ограничения попали жена зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светлана Медведева и его сын Илья, российский вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Всего санкции затронули 129 физических лиц и 63 организаций из России, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Так, в списке значатся вице-премьеры России, некоторые министры, а также члены администрации российского президента. Помимо этого, ограничения касаются ФСО, ФСБ, главного управления Генштаба, Госдумы, Совфеда, Роснефтегаза, а также партии «Единая Россия», добавил канадский премьер.

Кроме того, запрещен экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются при производстве электроники, передает его слова РИА Новости.

Ранее санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором, ввели США. Помимо отечественных финансовых институтов, ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица.

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Марина Совина
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