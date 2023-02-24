Минфин США ввел санкции против десятков российских компаний

Минфин США ввел санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России

Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

В частности, ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица. В санкционный список также были включены более десятка российских финансовых институтов, включая Московский кредитный банк, МТС-Банк, а также банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».

