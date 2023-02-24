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13:29, 24 февраля 2023Мир

США введут новые санкции против России и третьих стран

В Белом доме сообщили, что США введут новые санкции против России и третьих стран

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

24 февраля Минфин и Госдеп США введут новые санкции против России и третьих стран в связи с первой годовщиной с начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что новые рестрикции затронут 200 физических и юридических лиц из России и поддержавших ее третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Названия конкретных государств, против которых будут введены санкции, в заявлении не приводятся.

«По согласованию с нашими союзниками и партнерами мы введем санкции против дюжины российских финансовых учреждений, а также российских чиновников и марионеточных органов власти, незаконно действующих на Украине», — заявили в Белом доме. Под рестрикции также попадут лица, связанные с оборонной и технологической промышленностью Россия, включая тех, кто помогает Москве «уклоняться от санкций». Новые санкции будут также нацелены на ограничение энергетических возможностей России, но в Вашингтоне постараются минимизировать последствия для рынка энергоносителей, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что предложит партнерам по «Группе семи» (G7) расширить антироссийские санкции на третьи страны в ходе онлайн-консультаций, которые пройдут в пятницу, 24 февраля. По его словам, новые рестрикции затронут те страны, которые оказывают России военную поддержку. Как ожидается, в консультациях также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Виктория Кондратьева
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