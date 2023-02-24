Япония предложит G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны

Премьер Японии Кисида заявил о планах G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны

Япония предложит партнерам по «Группе семи» (G7) расширить антироссийские санкции на третьи страны. О подобных планах заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова приводит японская газета Nikkei.

Проект новых санкций будет представлен на онлайн-встрече лидеров G7, которая состоится позднее в пятницу, 24 февраля. Японский премьер сообщил, что новые рестрикции затронут третьи страны, которые оказывают России военную поддержку. Как ожидается, в онлайн-консультациях примет участие также президент Украины Владимир Зеленский.

24 февраля, в годовщину с начала боевых действий на Украине, новый пакет санкций планировал принять и Европейский союз. Однако, как стало известно накануне, странами-участницами не удалось согласовать новые рестрикции, между ними сохраняется ряд нерешенных вопросов. Ожидается, что переговоры возобновятся 24 февраля, однако в МИД Польши уже заявили, что вновь заблокируют пакет санкций из-за недостаточной жесткости предлагаемых мер.

